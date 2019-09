CSU-Vorstand berät auf Klausur über Klima und Konjunktur

Kurz vor den entscheidenden Beratungen in der Berliner Koalition über ein großes Klimaschutz-Paket will die CSU-Spitze noch einmal ihre Positionen abstecken. Dazu kommt der CSU-Vorstand heute und morgen zu einer Klausur zusammen - zunächst in Weßling im Westen von München, dann am Starnberger See.

Am Freitag geht es um die Themen Industrie und Innovationen, am Samstag dann um die Klima- und Konjunkturpolitik. Dabei ist die Linie der CSU klar, wie Parteichef Markus Söder schon wiederholt klar gemacht hat: Die CSU will ein großes Klimaschutz-Paket, mit dem die Bürger und auch die Wirtschaft gut leben können, ein Paket mit Anreizen statt mit Verboten. Eine Steuer auf CO2 lehnt die CSU ab - sie will dagegen eine Ausweitung des Handels mit CO2-Zertifikaten.

Union und SPD wollen bis zu einer Sitzung des Klimakabinetts am 20. September ein großes Klimaschutz-Paket schnüren. Eine Woche zuvor wollen die Spitzen der schwarz-roten Koalition Kompromisswege ausloten - die SPD fordert bislang eine Erhöhung der Energiesteuern.

Auch der Landesvorstand der Freien Wähler trifft sich am Freitag und Samstag zu einer Klausurtagung im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz. Auf der Agenda stehen dabei unter anderem die Themen Ausrichtung und Digitalisierung, Energiepolitik und und die Kommunalwahlen 2020.