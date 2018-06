CSU-Vize lobt Merkel nach EU-Gipfel: „Sie hat geliefert“

Wer im Kreis Tuttlingen seinen Rasen mäht und die Hecke stutzt, produziert Grünschnitt. Den können Bürger an mehr als 50 mobilen Abgabestellen loswerden – und das sogar kostenlos. Betrieb der Sammelstellen und der Abtransport zu den Häckselanlagen: All das ist in den Müllgebühren schon mit drin. Ein Service der Abfallwirtschaft den nicht jeder Landkreis bietet. Doch nun könnte das umfangreiche Angebot für eine Erhöhung der Müllgebühren sorgen. Denn: Die Kosten für die Sammlung des Grünschnitts steigen voraussichtlich um 67 Prozent.