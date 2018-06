CSU und Opposition streiten über Mindestabstände für Windräder

- Das geplante Gesetz über höhere Mindestabstände von Windrädern zu Wohnbebauung hat am Donnerstag für Streit im Wirtschaftsausschuss des Landtags gesorgt. Die CSU lehnte Forderungen der Opposition ab, die Gesetzesberatung angesichts massiver Einsprüche in einer Expertenanhörung bis zum Herbst auszusetzen.

Ausschusschef Erwin Huber warnte aus CSU-Sicht vor einer „negativen Signalwirkung“ und lehnte jegliche Verzögerung ab - zumal die „Grundrichtung“ des Gesetzes beibehalten werden solle. Andererseits kündigte er aber an, die CSU sei bereit, in zwei Bereichen nachzubessern: Erstens beim Bestandsschutz für schon bestehende Flächennutzungspläne, in denen der Bau von Windrädern vorgesehen ist; und zweitens bei der Frage der Beteiligung von Nachbargemeinden, wenn eine Kommune von der sogenannten 10H-Regelung abweichen will.