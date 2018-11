CSU-Streit wegen wenig Frauen in Führungsämtern

Rund sechs Wochen nach der Bayern-Wahl gibt es in der Landtags-CSU Streit wegen der mangelnden Berücksichtigung von Frauen und Oberbayern bei Führungspositionen. Weil unter den frisch gewählten 14 Vorsitzenden der Fraktionsarbeitskreise nur eine Frau ist, machte Landtagspräsidentin Ilse Aigner dem Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer schwere Vorwürfe. „Es wäre seine Aufgabe als Fraktionschef gewesen, hier Führung zu zeigen, zu argumentieren und zu koordinieren“, sagte Aigner, die auch oberbayerische CSU-Bezirkschefin ist, der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag).

Kreuzer selbst reagierte darauf am Samstag nicht. Dafür wies der parlamentarische Geschäftsführer Tobias Reiß Aigners Kritik als unangebracht zurück - und rief zu Geschlossenheit und dem Vermeiden von Streitigkeiten auf. „Und da wäre es sicher auch gut, wenn die Landtagspräsidentin dazu einen Beitrag leistet, und dass wir demokratische Entscheidungen der Fraktion nicht in Zweifel ziehen.“

Bei der Wahl der Arbeitskreis-Leiter in einer Fraktionssitzung am vergangenen Montag hatten drei Bewerber aus Oberbayern, darunter mit Ulrike Scharf und Ute Eiling-Hütig zwei Frauen, gegen andere Kandidaten verloren. Und dabei hatte Ministerpräsident Markus Söder, der im Januar auch neuer CSU-Vorsitzender werden soll, kurz zuvor nochmals angekündigt, die CSU jünger und weiblicher machen zu wollen.

„So sieht es jetzt aus, als hätte die Fraktion aus dem Wahlergebnis nichts gelernt“, sagte Aigner über die internen Wahlen. „Das ärgert mich außerordentlich, weil es unseren erklärten Zielen widerspricht.“ Das Ergebnis sei nun ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Oberbayern und den anderen Regierungsbezirken.

Kreuzer habe sich vehement für eine Frau als Fraktionsvize eingesetzt, sagte Aigner. „Das war auch in Ordnung. Aber als es danach um die Wahl der Arbeitskreisleiter ging, hätte ich denselben Einsatz für die Frauen erwartet, die als Arbeitskreisleiterinnen kandidiert haben.“ Der aus Oberbayern kommende bisherige Umweltminister Marcel Huber sei bei der Wahl der Fraktionsspitze nicht angetreten, damit drei Frauen aus Oberbayern gewählt werden können, sagte Aigner. Allerdings sei bei den Wahlen nur die Eichstätter Abgeordnete Tanja Schorer-Dremel als Fraktionsvize zum Zuge gekommen. „Das ist das Ärgernis - für Huber, für die Frauen und für Oberbayern. Unser Angebot wurde einfach niedergeschmettert.“ Vor der geheimen Wahl habe es auch anderslautende Absprachen gegeben.

Reiß sagte dagegen, die Fraktion habe demokratisch entschieden. Zwar wolle die CSU jünger und weiblicher werden. Man könne aber deshalb Demokratie nicht auf den Kopf stellen. Er sehe deshalb „keinen Anlass für öffentliche Kritik“. „Kritik am Fraktionsvorsitzenden halte ich in diesem Zusammenhang für unangebracht“, betonte Reiß. Kreuzer habe sich intensiv bemüht, in vielen Gesprächen und Diskussionen, eine Lösung zu erarbeiten. Entschieden habe aber die Fraktion, in einem demokratischen Prozesses. „Das sollte man einfach akzeptieren.“

Aigner kritisierte dagegen, Oberbayern stelle 22 von insgesamt 85 CSU-Abgeordneten. Neun von ihnen seien in leitende Funktionen gewählt worden. „Die Oberpfalz stellt acht Abgeordnete, sieben davon sind in leitende Funktionen gekommen“, fügte sie hinzu. Die oberbayerischen CSU-Abgeordneten wollen an diesem Dienstag den Ablauf noch einmal mit Kreuzer besprechen. „Da muss noch einmal geredet werden. An unserer Parteibasis in Oberbayern gibt es massive Verärgerung“, berichtete Aigner. Sie forderte, dass ihre Partei für Marcel Huber eine neue wichtige Funktion finden müsse. „Die CSU kann und darf auf solch einen erfahrenen und kompetenten Mann nicht einfach verzichten.“