CSU sieht neuen „Teamgeist“

Ein „neuer Teamgeist“ weht durch die CSU-Parteizentrale in München – jedenfalls, wenn es nach dem Eindruck von Generalsekretär Markus Blume geht. Nach der ersten Vorstandssitzung unter Leitung des neuen CSU-Chefs Markus Söder am Montag verkündeten die Christsozialen nicht nur, dass Carolin Schumacher ihre neue Hauptgeschäftsführerin wird. Auch werde sich im Ablauf der Sitzungen einiges ändern.

Eine Neuerung bekamen die wartenden Medienvertreter gleich zu Beginn der Sitzung zu spüren. Anders als Amtsvorgänger Horst Seehofer nahm sich Söder keine Zeit für eine Pressekonferenz vor der Sitzung. Die werde es auch in Zukunft nicht mehr geben, erklärte er: „Wir müssen nicht alles vorher machen.“ Und auch der Zeitrahmen der monatlichen Vorstandssitzung werde strikt begrenzt. Künftig tage man von zehn bis 13 Uhr.

Zudem sollen die Parteitage nach den Worten des neuen Vorsitzenden „etwas anders“ organisiert werden. Dass der letzte Parteitag wegen Beschlussunfähigkeit vorzeitig beendet werden musste, missfiel Söder sehr. So etwas sei ebenso wie mangelnde Präsenz bei Landtagssitzungen „kein Stilmittel des Erfolgs“.

Am Montag brach laut Generalsekretär Markus Blume die „Zeit für neue Stärke“ an. Die solle die CSU als erstes zu einem Erfolg bei der Europawahl am 26. Mai führen. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, zu der auch die Unionsparteien zählen, stellt sich auf „keine einfache Wahl“ ein. „Es geht um was am 26. Mai. Es wird was entschieden“, sagte Weber am Montag – der sich inzwischen auch als „Klammer“ der beiden Schwesterparteien fühle.

Gemeinsamkeit mit der CDU

Parteichef Söder unterstrich die von seinem Generalsekretär angekündigte „neue Gemeinsamkeit mit der CDU“. Erstmals seit mehr als drei Jahren habe es am Montagmorgen eine Telefonkonferenz mit der CDU-Spitze gegeben, berichtete Söder. Am heutigen Dienstag will er sich zusammen mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer den Fragen der Berliner Journalisten stellen.

Weber nutzte den gemeinsamen Auftritt mit Söder am Montag dazu, eine Überarbeitung des europäischen Wettbewerbsrechts anzuregen. Zum einen müsse sich die EU gegen den Aufkauf von Schlüsseltechnologien durch Länder wie China besser schützen, zum anderen aber auch neuen „Global Champions“ nicht im Wege stehen. Wie früher durch die Fusion europäischer Unternehmen zur Airbus-Group, könnte jetzt mit dem Zusammenschluss von Siemens und Alstom im Bereich der Schienentechnologie ein solcher „Global Champion“ entstehen. Die EU-Wettbewerbskommission, die dem Zusammenschluss bisher ablehnend gegenübersteht, sollte „kein Bürokratieapparat“ sein, sondern müsse „politisch denken“, forderte Weber, der auch das Amt des EU-Kommissionspräsidenten anstrebt.

CSU-Chef Söder forderte zudem mehr Weitsicht bei der Versorgungssicherheit. Deutschland sei das einzige Land, das gleichzeitig aus der Atom- und aus der Kohleenergie aussteige und keinen Ersatz anbiete, so der bayerische Ministerpräsident. Das von der Kohlekommission vorgelegte Ergebnis sei gut, aber bei der Beschreibung des Weges müsse noch nachgelegt werden: „Lippenbekenntnisse reichen nicht aus.“

Dem am kommenden Donnerstag in Bayern anlaufenden Artenschutz-Volksbegehren steht die CSU nach den Worten Söders abwartend bis skeptisch gegenüber. Es sei zu befürchten, dass kleinere landwirtschaftliche Betriebe infolge der Umsetzung des Volksbegehrens „auf Dauer aufgeben“ müssten, sagte Söder. Man wolle abwarten, wie sich das Volksbegehren entwickele. Zu überlegen sei auch, ob man nicht einen über den Inhalt des Plebiszits hinaus gehenden „größeren Wurf“ machen sollte.