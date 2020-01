CSU sieht Grüne als neuen Hauptgegner

Die CSU warnt vor einer Zersplitterung der Kommunalpolitik in Bayern nach der Kommunalwahl am 15. März. Eine solche sei „eine Gefahr für die Demokratie, auch auf kommunaler Ebene“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montag nach einer Parteivorstandssitzung in München. Der Präsident des Deutschen Gemeindebunds und des bayerischen Gemeindetags, Uwe Brandl, (CSU) sieht auf kommunalpolitischer Ebene eine „Tendenz zur Richtungswahl“. Die Persönlichkeit der Kandidaten stehe nicht mehr so im Vordergrund wie früher.

Der Augsburger Oberbürgermeister und Vorsitzende des bayerischen Städtetags Kurt Gribl (CSU) warnte vor politischen Gruppierungen, die lediglich Partikularinteressen verträten. Durch ihr insbesondere in Augsburg massenhaftes Auftreten erschwerten sie die Wahrnehmbarkeit der Kandidaten und Parteien, denen es nicht nur auf ein bestimmtes Teilinteresse ankomme. Landkreistags-Präsident Christian Bernreiter (CSU) zeigte sich zuversichtlich, dass unter den Landräten die Amtsinhaber in aller Regel wieder gewählt würden. Die Zersplitterung der Kreistage sei hingegen ein langfristiger Trend. Stabile Mehrheiten in den kommunalen Gremien zu erreichen, werde die entscheidende Herausforderung bei dieser Wahl sein, sagte auch Gemeindetagschef Brandl.

CSU rechnet mit Stichwahlen

Die CSU will nach den Worten Blumes bei der Kommunalwahl ihren Status als stärkste politische Kraft verteidigen. Die CSU sei im Freistaat die einzige Partei, die flächendeckend mit 40 300 Kandidaten für sämtliche kommunalen Gremien antrete. In den größten Städten München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg trete man mit neuen Kandidaten an, davon drei Frauen. Schon wegen der Vielzahl von Kandidaten rechne die CSU mit vielen Stichwahlen. Die Wahl sei für die CSU daher erst mit den Stichwahlen am 29. März beendet, betonte Blume.

Die Kommunalwahl ist eine der wichtigsten Wahlen überhaupt, sagte Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder. Die CSU hoffe, in den größten Städten München und Nürnberg die jahrzehntelange Dominanz der SPD bei den Oberbürgermeisterposten zu brechen. Auch amtierende Landräte und Oberbürgermeister würden nicht mehr automatisch gewählt, sondern jeder Erfolg müsse hart erkämpft werden, sagte Söder. Ziel der CSU sei es, in München und Nürnberg mit ihren Kandidaten in die Stichwahl zu kommen und in den Stadträten eine „starke Rolle“ zu spielen. Unabhängig vom Ausgang der Kommunalwahl will Söder das Verhältnis zwischen der Landeshauptstadt München und dem Freistaat Bayern verbessern. Die Zusammenarbeit müsse „besser und intensiver“ werden, so der Ministerpräsident. Diesem Ziel diene auch seine Idee, München zu einem eigenen Regierungsbezirk zu machen.

Weder die CSU noch die SPD haben für die Kommunalwahl von der „Bayerntrend“-Umfrage des BR-Magazins „kontrovers“ Rückenwind für die Kommunalwahl bekommen. In der Umfrage wurde allerdings nach dem Wählerverhalten für eine Landtagswahl gefragt. Danach lag die CSU mit 36 Prozent unter dem Landtagswahlergebnis von 2018, während die SPD auf nur noch sieben Prozent absackte. Die Grünen hingegen kletterten auf 25 Prozent. „Die Grünen sind und bleiben unser Hauptkonkurrent“, erklärte Generalsekretär Blume.

Die Aussagekraft für Kommunalwahlen, bei denen in erster Linie nach lokalen Gesichtspunkten entschieden werde, sei gering, sagte Söder. Außerdem sei die Landtagswahl für die CSU um fünf Prozent besser ausgefallen, als eine „Bayerntrend“-Umfrage kurz zuvor prognostiziert habe.

Zufrieden reagierte Söder auf die Nominierung des 37-jährigen Iyibas Ozan zum CSU-Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde Neufahrn bei Freising. Der Ortsverband hatte den Angehörigen der alevitischen Glaubensrichtung am Freitagabend einstimmig nominiert. Damit habe die CSU gezeigt, dass Ämter für die CSU „keine Frage der Religion“ seien. Zuvor hatte der Rückzug eines muslimischen Bürgermeisterkandidaten in der Gemeinde Wallerstein nach kritischen Stimmen aus der CSU-Parteibasis für Aufregung gesorgt.