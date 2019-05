CSU schafft bei EU-Wahl Sprung über 40 Prozent: Grüne zweite

Die CSU hat bei der Europawahl eines ihrer schlechtesten Ergebnisse in ihrer Geschichte eingefahren. Am Sonntagabend pendelte die Partei je nach Hochrechnung des Bayerischen Rundfunks um Werte von 40,5 Prozent - und damit exakt um das bislang schlechteste Ergebnis bei einer Europawahl. Verglichen mit der historischen Pleite bei der Landtagswahl 2018 konnten die Christsozialen damit aber dennoch wieder deutlich bei den Stimmenanteilen zulegen.

Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder ist weiterhin mit großem Abstand stärkste Kraft im Freistaat. Bei der Landtagswahl hatte die CSU - mit Söder als Spitzenkandidat - nur 37,2 Prozent der Stimmen erlangt. Die Grünen dürfen den Zahlen zufolge erneut ein Rekordergebnis im Freistaat um die 19 Prozent einplanen - wie bei der Landtagswahl sind sie nun zweitstärkste Partei im Land. Dahinter liegen mit Abstand der große Verlierer des Abends, die SPD mit erneut unter 10 Prozent, und die AfD, die trotz der parteiinternen Probleme ihr Ergebnis um die 8 Prozent aber wohl mindestens halten konnte. Die in Bayern mit der CSU regierenden Freien Wähler landeten nach den vorläufigen Zahlen bei rund 5,5 Prozent.

Aus Bayern könnten - wenn die Hochrechnungen am Ende richtig liegen - künftig 15 Abgeordnete im Europaparlament vertreten sein - bislang waren es 13. Die CSU hat künftig sechs Sitze sicher, bisher waren es fünf. Die AfD schickt drei Vertreter aus dem Freistaat nach Brüssel. Von Grünen und SPD wären es - so der Stand der Hochrechnungen am Sonntagabend - jeweils zwei, von FDP und ÖDP jeweils einer. Von der bayerischen AfD hatte es 2014 wegen der Positionen auf der Bundesliste kein Bewerber ins EU-Parlament geschafft.

„Der Trend geht nach oben. Wir sind auf einem guten Weg. Das ist ein stabiles Ergebnis in unsicheren Zeiten“, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Spitzenkandidat Manfred Weber habe einen tollen Wahlkampf gemacht. „Unser Team stimmt und steht“, sagte Söder und fügte hinzu: „Und mich freut: Wir haben die AfD klar gedrückt.“ Bei der Landtagswahl hatte die AfD 10,2 Prozent geholt. AfD-Landeschef Martin Sichert gab zu, mit dem Ergebnis „nicht glücklich“ zu sein.

Die Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, bezeichnete das Abschneiden ihrer Partei als „Hammerergebnis“. „Die Wahl zeigt deutlich, dass die Menschen konsequenten Klimaschutz wollen und ein #Europa das zusammenhält und sich nicht spalten lässt!“, twitterte sie.

Auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht seine Partei auf Erfolgskurs: „Ein super Ergebnis, ich bin sehr zufrieden“, sagte er im Bayerischen Fernsehen.

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen sprach von einem „echt harten Ergebnis“ für die SPD - sowohl in Bayern als auch in Deutschland. „Wir kennen dieses Ergebnis bereits vom Herbst und wir wissen, dass es wirklich Zeit braucht, sich daraus wieder aufzubauen. Und ich finde, es ist klar, dass es uns nicht gelungen ist, uns in der großen Koalition tatsächlich deutlich zu profilieren“, sagte sie in München der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD müsse nun „klar und deutlich machen, wo sie steht“.

Die Europawahl war in einigen Ländern am Donnerstag gestartet. In anderen Ländern sollten die Wahllokale aber erst am späten Sonntagabend schließen. Das vorläufige Endergebnis für Bayern wurde frühestens gegen 23.00 Uhr erwartet.

Mit rund 10,2 Millionen Wahlberechtigten zählte der Freistaat nach Nordrhein-Westfalen (13,8 Millionen) die meisten potenziellen Wähler in Deutschland. Anders als in den vergangenen Jahren hat die Wahl für Bayern dieses Mal einen besonderen Reiz: Mit CSU-Stellvertreter Weber kann sich erstmals seit Jahrzehnten ein Deutscher berechtigte Hoffnungen auf den Posten des Kommissionspräsidenten machen. Der 46-Jährige ist Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP).

2014 hatte die Wahlbeteiligung in Bayern bei 40,9 Prozent gelegen - laut BR kletterte der Wert in diesem Jahr deutlich auf 59 Prozent.

