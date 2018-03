CSU-Politiker Josef Göppel erhält Naturschutzpreis 2018

Der Bund Naturschutz in Bayern zeichnet den CSU-Politiker Josef Göppel mit dem Naturschutzpreis 2018 aus. Er gehöre zu den wenigen Politikern, die ihrer Überzeugung stets treu geblieben seien, teilte die Umweltorganisation am Mittwoch mit. Göppel habe sich von 1972 an als Kommunalpolitiker, später als Landtags- und bis 2017 auch als Bundestagsabgeordneter für die Umwelt engagiert - „auch gegen Widerstände in seiner Partei.“ Er setze sich für ein Tempolimit auf Autobahnen, gegen Glyphosat und gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen ein.

Der Bund Naturschutz verleiht die Auszeichnung seit mehr als 30 Jahren. Die Verleihung findet am 15. März im Münchner Künstlerhaus statt.

