CSU-Landtagsfraktion: Klimapolitik im Zentrum

Im aufziehenden Bundestagswahlkampf will sich auch die Landtags-CSU in der Klimaschutzpolitik profilieren. Vernünftiger Klimaschutz könne aber nur erreicht werden, wenn man wirtschaftlich stark bleibe, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer am Montag zum Auftakt einer dreitägigen Fraktionsklausur in München. Deshalb müsse man beides miteinander kombinieren, Wirtschafts- und Klimapolitik - darin unterscheide man sich etwa von den Grünen.

Die CSU-Fraktionsklausur war eigentlich im Januar geplant, dann aber unter anderem wegen aktueller Corona-Beratungen in Berlin verschoben worden. Höhepunkt ist eine Grundsatzrede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die zum Klausurabschluss am Mittwoch eingeplant ist.

