CSU-Landesgruppe befasst sich mit Digitalisierung

Die CSU-Landesgruppe befasst sich am Mittwoch zum Abschluss ihrer dreitägigen Winterklausur mit den Themen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Wirtschaft. Dazu haben die CSU-Bundestagsabgeordneten Fachleute in das oberbayerische Kloster Seeon eingeladen.

CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor in seinem Vorstoß zu einer Kabinettsumbildung im Bund unmittelbar vor der Klausurtagung gerade in diesen Politikbereichen Verbesserungsbedarf angemahnt. Betroffen davon wären die CDU-Ministerien von Anja Karliczek (Wissenschaft und Forschung) sowie Peter Altmaier (Wirtschaft). Söder hatte sich zudem für eine Verjüngung des Kabinetts ausgesprochen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte bei ihrem Besuch der Landesgruppe am Vortag unterstrichen, dass sie mit neuer Programmatik und neuen Köpfen in den Bundestagswahlkampf 2021 ziehen wolle. Sie schließt dafür eine Kabinettsumbildung nicht aus. Zu dem Vorstoß von Söder für eine Verjüngung des Kabinetts noch bis zum Sommer sagte sie: „Das ist eine Möglichkeit, die Markus Söder ins Spiel gebracht hat.“ Darüber werde man in den kommenden Monaten sprechen.

Söder und sie seien sich einig: Deutschland brauche „einen Aufbruch mit Augenmaß für die Zeit nach dieser Legislaturperiode“. Man starte in „ein Jahrzehnt großer politischer Herausforderungen, das auch große politische Antworten braucht“. Ende des Jahres soll die Kanzlerkandidatur für die Union entschieden werden. Aussichtsreichste Kandidatin ist derzeit wohl Kramp-Karrenbauer, die dann auch ihr Wahlkampfteam benennen würde. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte dagegen äußerst zurückhaltend auf den Söder-Vorstoß.

Aus der Wirtschaft kommt Verständnis für den Vorstoß von Söder, im Bundeskabinett neue Impulse zu setzen. Der Hauptgeschäftsführer des Verband Die Familienunternehmer, Albrecht von der Hagen, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Inhalte werden immer über Köpfe transportiert. Söder hat in dem einem Punkt schon Recht, dass im Kabinett demnächst die Mannschaft versammelt werden sollte, die im Wahlkampf zur Wiederwahl antreten wird.“ Gerade Altmaier war von führenden Wirtschaftsverbänden in jüngerer Zeit wegen seiner Wirtschaftspolitik heftig kritisiert worden.

In ihrer Funktion als Verteidigungsministerin sagte Kramp-Karrenbauer in Seeon, die Verlegung von Bundeswehrsoldaten einer Ausbildungsmission aus dem Irak nach Jordanien und Kuwait sei eine Sicherheitsmaßnahme. Soldaten, die aktuell nicht unmittelbar benötigt würden, sollten keinen unnötigen Risiken ausgesetzt werden. Andere Staaten ergriffen die gleichen Maßnahmen. Die Soldaten könnten jedoch gegebenenfalls jederzeit wieder in den Irak zurückkehren. Ein Teil der deutschen Bundeswehrsoldaten im Irak war zuvor wegen der Spannungen im Nahen Osten nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani nach Jordanien und Kuwait verlegt worden.