CSU-Landesgruppe beendet Klausur im Kloster Seeon

Mit einem Gespräch mit Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) beenden die CSU-Bundestagsabgeordneten heute ihre Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon. In Hessen wird ebenso wie in Bayern im Herbst dieses Jahres ein neuer Landtag gewählt. In Bayern soll dies am 8. Oktober geschehen. In Hessen steht der Termin noch nicht fest. Außerdem will die CSU-Landesgruppe noch mit dem Professor für Sicherheitsstudien im King's College in London, Peter Neumann, diskutieren.

Es ist die erste Klausurtagung der CSU-Abgeordneten zum Jahresanfang im Kloster Seeon seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Samstag hatten sie unter anderem die Präsidentin des Europa-Parlaments, Roberta Metsola, und die moldauische Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita zu Gast. Beide betonten die Notwendigkeit, die Ukraine weiterhin politisch, finanziell und auch militärisch zu unterstützen. Metsola begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine dazu auch Marder-Schützenpanzer zu liefern.

