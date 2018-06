CSU-Innenpolitiker gegen Visa-Erleichterungen für Türken

- Die Europäische Union sollte aus Sicht des CSU-Innenexperten Stephan Mayer wieder von ihrer Zusage abrücken, ab Juli den Visazwang für türkische Bürger abzuschaffen. Dies wäre „zum jetzigen Zeitpunkt das falsche Signal“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Die Türkei habe sich nicht weiter, sondern zurück entwickelt, insbesondere bei der Religions- und Meinungsfreiheit. „Auch die Gefahren des islamistischen Terrorismus verbieten es, 78 Millionen Türken von Visaerfordernis zu befreien“, sagte Mayer.

Die EU hat bei der Einigung zur Beilegung der Flüchtlingskrise mit der Türkei Visaerleichterungen vereinbart. Bis Ende Juni soll der Visazwang fallen. Dafür muss die Regierung in Ankara 72 Vorgaben erfüllen.

Türken müssen bislang in einem aufwendigen Verfahren Visa beantragen. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle werden sie bei deutschen Auslandsvertretungen aber letztlich erteilt. Voraussetzung für die visafreie Einreise ist immer, dass Besucher in einem Zeitraum von 180 Tagen maximal 90 Tage bleiben und über einen modernen Pass mit biometrischen Angaben verfügen. Das würde auch für türkische Staatsbürger gelten.

Auswärtiges Amt zur Visapflicht