CSU grüßt „bayerische Schüler“ - mit Foto aus Magdeburg

Mit einem Foto aus einem Magdeburger Gymnasium hat die CSU „unseren bayerischen Schülern“ viel Erfolg beim Abitur gewünscht. Die Aufnahme mit den Ost-Gymnasiasten stellte die bayerische Partei auf ihre Facebook-Seite. Zu sehen waren jedoch keine Schüler aus dem Freistaat, sondern eine Abiturklasse des Domgymnasiums in Magdeburg. Darüber hatte zunächst die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Sachsen-Anhalts SPD-Landeschef Burkhard Lischka, dessen Sohn der Patzer aufgefallen war, reagierte am Dienstag mit Humor. Die Bayern hätten schlicht nicht so große Abiturklassen wie Sachsen-Anhalt - und in der Not schmücke man sich halt mit fremden Federn. „Aber wir helfen ja gern. Selbst der CSU“, sagte Lischka der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegenzug könne der Freistaat ja damit aufhören, den Länderfinanzausgleich in Frage zu stellen.

In München wurde auf das Symbolhafte des Fotos verwiesen. „Wie im Medienbereich allgemein üblich, verwenden wir bei Bedarf sogenannte Symbolbilder“, sagte ein CSU-Sprecher. Das Foto stehe symbolhaft für schulische Abschlussprüfungen.

