CSU-Generalsekretär fordert Geschlossenheit seiner Partei

Nach dem jüngsten Zank über die Ursache der schwachen CSU-Umfragewerte hat Generalsekretär Markus Blume seine Partei zu einem stärkeren Zusammenhalt aufgerufen. Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern in einer Woche sagte er der „Bild am Sonntag“: „Wir brauchen zum Schlussspurt maximale Geschlossenheit in der Partei und maximale Unterstützung für unseren Ministerpräsidenten. Ich kann nur raten, jetzt alle Kraft auf das Überzeugen der noch unentschlossenen Wähler in Bayern zu konzentrieren und sich nicht mit anderen Fragen zu beschäftigen.“

Zuletzt war zwischen CSU-Chef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder offener Streit über die Ursache der schlechten Umfragewerte entbrannt. Nachdem Söder vor allem die Bundespolitik dafür verantwortlich gemacht hatte, entgegnete Seehofer in der „Süddeutschen Zeitung“: „Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt.“ Das sei das persönliche Vorrecht Söders. „Er ist zuständig für strategische Überlegungen im Wahlkampf.“ Söder hatte zuvor auch indirekt Seehofers Verhalten im Zusammenhang mit dessen Flüchtlings-Masterplan kritisiert. Bei einer Veranstaltung der „Bild“-Zeitung sagte er: „Ich gebe zu: Das waren nicht gerade unsere allergrößten Sternstunden!“ Aktuelle Umfragen sagen der zurzeit noch allein regierenden CSU massive Verluste bei der Wahl am 14. Oktober voraus.

Blume kündigte in der „Bild am Sonntag“ eine „Mobilisierungsoffensive“ an. Dem Bericht zufolge sollen nächste Woche alle 140 000 CSU-Mitglieder eine kämpferische Mail aus der Parteizentrale mit der Botschaft bekommen: „Die Bayernwahl ist keine Protestwahl. Bayern braucht keine Zersplitterung und keine Regenbogenkoalition.“ Zudem wolle die CSU 15 000 Zusatzplakate aufhängen, geplant seien unter anderem auch 100 000 Haustürbesuche.