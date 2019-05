CSU-General Blume gegen „ständiges Kleinklein“ in Koalition

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Koalitionspartner in Berlin zu besserer Arbeit ermahnt. Man müsse sich im Kreis der Koalitionäre sehr ehrlich machen, forderte Blume am Sonntagabend in der Fernsehsendung „Münchner Runde“ des Bayerischen Rundfunks. „Wir sollten uns nicht ständig im Kleinklein verheddern.“

Mit Blick auf die am Montag anstehenden Parteisitzungen zur Wahlanalyse mahnte der CSU-Generalsekretär die Koalition: „Da wird sich (...) jeder in seinen Gremien selber prüfen müssen, welchen Beitrag er für Stabilität in diesem Land in Zukunft erbringen kann.“

Blume sagte über das Wahlergebnis: „Das Zwischenzeugnis für die große Koalition ist jetzt nicht berauschend ausgefallen.“ Das habe auch damit zu tun, dass manche ständig signalisiert hätten, gerne in die Halbzeitpause zu gehen, obwohl die große Koalition da gerade ein Jahr am Start war.

Bayern im Europaparlament

Ergebnis Europawahl 2014 Bayern