CSU freut sich über steigende Mitgliederzahlen

Die CSU hat erstmals seit vielen Jahren mehr Eintritte in die Partei verzeichnen können als Austritte. „Es ist die erfreulichste Entwicklung seit sechs Jahren“, sagte Generalsekretär Markus Blume am Montag in München. Aufs Jahr gerechnet habe es 7095 Eintritte gegeben, damit sei die Zahl der Mitglieder auf 140 876 gestiegen. Blume geht nach eigenen Worten davon aus, dass die CSU damit den langjährigen Negativtrend habe stoppen können. Jahrelang waren in der CSU mehr Mitglieder ausgetreten oder gestorben als neue eingetreten. Ende 2018 hatte die Partei noch 139 100 Mitglieder.