CSU-Fraktion feiert 70. Geburtstag

Die CSU-Landtagsfraktion hat sich zu ihrem siebzigjährigen Bestehen nach allen Regeln der Kunst verspotten lassen. Kabarettist Django Asül ließ bei dem Festakt im Landtag am Montagabend eine lange Reihe von CSU-Pannen der vergangenen zehn Jahre Revue passieren - angefangen vom Sturz Edmund Stoibers bis zum aktuellen Machtkampf zwischen Parteichef Horst Seehofer und Finanzminister Markus Söder. „Wie können wir uns strategisch dumm verhalten, ohne uns taktisch klug anzustellen?“, fasste der niederbayerische Festredner zusammen - am Beispiel der Debatte um das Rauchverbot in Bayerns Wirtshäusern im Jahr 2008. „Die CSU musste sich ihre Probleme immer schon selber schaffen.“

Seehofer scherzte nach der mit großem Applaus beklatschten Spottrede: „Nie war der Gang zum Rednerpodium so schwer wie heute.“ Die CSU-Landtagsfraktion war im Sommer 1946 gegründet worden, zur 70-Jahr-Feier im überfüllten Senatssaal Bayerns kamen sämtliche noch lebende ehemalige Fraktionschefs, ebenso wie die 2007 und 2008 von den Parteifreunden zum Rückzug gezwungenen ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günter Beckstein.

Der heutige Fraktionschef Thomas Kreuzer und Landtagspräsidentin Barbara Stamm stellten lieber die Errungenschaften in den Vordergrund: „1946 war Bayern Schlusslicht, heute sind wir Tabellenführer“, sagte Kreuzer. „Wir haben im entscheidenden Moment immer gewusst, worauf es ankommt“, betonte Stamm, die seit vierzig Jahren für die CSU im Landtag sitzt und damit mehr als die Hälfte der siebzig Jahre persönlich erlebt hat.