CSU fordert Maßnahmen gegen den politischen Islam

Vor dem Hintergrund der jüngsten Anschläge in Nizza, Paris, Dresden und Wien macht die CSU im bayerischen Landtag Front gegen den politischen Islamismus. In einem Dringlichkeitsantrag, der am Donnerstag im Landtagsplenum behandelt wird, fordert die Regierungsfraktion ein bayerisches Maßnahmenpaket gegen islamistischen Extremismus. Keine Toleranz der Intoleranz gegenüber, ist der parlamentarische Vorstoß überschrieben, der maßgeblich vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und früheren Justizminister Winfried Bausback formuliert wurde. CSU-Generalsekretär Markus Blume hatte entsprechende Vorstöße der CSU auf Bundesebene bereits am vergangenen Montag angekündigt.

Der Landtag fordert die Staatsregierung unter anderem auf, gegenüber den Islamverbänden entschiedener aufzutreten. Die Akzeptanz und Einhaltung grundlegender Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zum Beispiel der Gleichberechtigung von Mann und Frau, des staatlichen Gewaltmonopols, des Respekts gegenüber unterschiedlicher sexueller Orientierung, der Meinungs- und Kunstfreiheit und der Religionsfreiheit müssten immer wieder eingefordert werden, heißt es in dem Antrag. Dem Entstehen von Parallelgesellschaften und Schattenjustiz in Bayern müsse entschieden begegnet und Hilfsangebote für junge Frauen und Männer, die sich aus islamistischen Strukturen befreien wollen, verbessert werden.

Die CSU will zudem mehr darüber wissen, wie weit der Islamismus Wurzeln im Freistaat geschlagen hat. Mittels einer Studie solle untersucht werden, wie stark islamistische Überzeugungen bei Jugendlichen und Heranwachsenden in Bayern verbreitet sind, heißt es in der parlamentarischen Initiative. Auch die wissenschaftliche Forschung zum Thema islamistischer Extremismus müsse unterstützt werden. Um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, die maßgeblich von der CSU getragene Staatsregierung hätte in dieser Hinsicht in der Vergangenheit einiges schleifen lassen, sind die Aufforderungen stets mit dem Zusatz weiter versehen.

Deradikalisierungs- und Präventionsprojekte sollten soweit noch nicht geschehen evaluiert und dort wo sinnvoll und wirksam konsequent und bedarfsgerecht fortgeführt und ausgeweitet werden, heißt es in dem Antrag weiter – auch mit Blick auf den Täter von Wien, der breits ein Deradikalisierungsprogramm durchlaufen hatte. Wichtige Forderungen richten sich an den Bund und die Bundesregierung, an der die CSU bekanntlich unter anderem mit Bundesinnenminister Horst Seehofer vertreten ist. Im Rahmen des verfassungs- und europarechtlich Zulässigen sollten die Mittel zur Verfolgung digitaler Spuren bei schweren staatsgefährdenden Straftaten erweitert werden. Es solle weiterhin alles daran gesetzt werden, einschlägige Straftäter und Gefährder schnellstmöglich und konsequent abzuschieben.

Der ehemalige bayerische Justizminister Bausback ist zusammen mit dem Unionsfraktionsvorsitzenden Carsten Linnemann (CDU) Herausgeber des unlängst erschienenen Buches „Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland“. Zusammen mit 15 weiteren Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten unterzeichnete Bausback unlängst den Aufruf „Stoppen wir den politischen Islam“, in welchem die Besorgnis über einen wachsenden politischen Islam in den europäischen muslimischen Gemeinschaften zum Ausdruck gebracht und die unterschiedliche Behandlung von rechtem und islamistischem Terror durch die Gesellschaft beklagt wird. In Deutschland sei man nach islamistisch motivierten Terrorakten „nach kurzen Betroffenheitsbekundungen" bislang stets zur Tagesordnung übergegangen“, heißt es darin und: „Schlimmer noch: Das Aussprechen der Wahrheit wird zusehends mit Rassismusbeschuldigungen von Islamisten und Teilen der politischen Linken beantwortet.“