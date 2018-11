CSU: Daniela Ludwig fordert mehr Frauen im Europawahlkampf

Die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig hat sich für mehr Frauen auf den CSU-Listen bei der Europawahl 2019 ausgesprochen. Sie plädiere dafür, die Listen im Reißverschlussverfahren mit Frauen und Männern zu besetzen. Das teilte Ludwig am Samstag vor der CSU-Gremiensitzung zur Europawahl am Sonntagnachmittag in München mit. „Die CSU ist eine moderne Volkspartei und sollte deshalb diesen Weg konsequent weitergehen und ausbauen.“ Ludwig ist auch stellvertretende Landesvorsitzende der Frauen Union Bayern und Vorsitzende der Kommission „Starke Frauen für die CSU“.

Statement Daniela Ludwig