CSU-Chef Seehofer bevorzugt Koalition mit Freien Wählern

Mittelbiberach hat einen neuen Bürgermeister: Florian Hänle. Der 35-jährige Diplom-Verwaltungswirt erhielt 58,4 Prozent der Stimmen. Sein Mitbewerber Matthias Weber kam auf 41,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,8 Prozent. Hänle folgt auf Hans Berg, der nach zwei Amtszeiten im Dezember in den Ruhestand wechselt. „Es war ein aufregender Tag“, sagte Hänle am Wahlabend. „Das so deutliche Ereignis hat mich freudig überrascht, ich hatte einen sehr guten Gegenkandidaten, das machte es schwierig.