CSU-Abgeordneter Hofmann wird neuer Bürgerbeauftragter

Der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann wird neuer Bürgerbeauftragter der bayerischen Staatsregierung. Diese Personalentscheidung gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in einer Fraktionssitzung im Landtag bekannt, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Hofmann folgt auf Klaus Holetschek, der inzwischen als Baustaatssekretär am Kabinettstisch sitzt. Der Posten des Bürgerbeauftragten war von Söder selbst geschaffen worden. Zu dessen Aufgabenbeschreibung gehört es, als direkter Ansprechpartner für die Menschen zwischen Bürgern und Verwaltung zu vermitteln.