Coutinhos Premiere in Lederhosen: „Ich sehe gut aus darin“

Die Neuzugänge des FC Bayern München um Topstar Philippe Coutinho und Rekordeinkauf Lucas Hernández sind erstmals in Lederhosen geschlüpft. „Ich habe so etwas noch nie angehabt. Es ist das erste Mal, es ist super“, berichtete Coutinho nach der Premiere in der bayerischen Tracht. „Ich glaube, ich sehe gut aus darin“, meinte der 27 Jahre alte Brasilianer lächelnd.

Bei dem traditionellen Werbetermin für Bayern-Partner Paulaner wurden Fotos für das am 21. September beginnende Oktoberfest in München gemacht. Er werde das Volksfest auf jeden Fall auch mit seiner Familie besuchen, kündigte Coutinho an.

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne des FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Bayerns Werbepartner