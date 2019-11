Coutinho mit starker Leistung und Tor im Nationaltrikot

Nach zuletzt mäßigen Auftritten und seiner Verbannung auf die Bayern-Auswechselbank hat Phillipe Coutinho im Trikot der Selecao gegen Südkorea geglänzt. Beim 3:0 Testspiel-Sieg der Brasilianer am Dienstag in Abu Dhabi ließ Coutinho immer wieder seine Klasse aufblitzen und verwandelte in der 36. Minute einen Freistoß sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0. Die weiteren Treffer im Mohammed-Bin-Zayed-Stadion steuerten Lucas Paqueta (9.) und Danilo (60.) bei.

Coutinhos starke Leistung wurde auch von seinem Arbeitgeber honoriert. Auf dem Twitteraccount der Bayern hieß es: „Coutinho glänzt mit starkem Auftritt und Freistoßtor.“ Zu Beginn der Bundesligasaison als neuer Superstar gefeiert, war der 27-Jährige zuletzt in München etwas ins Abseits geraten.

Brasilien als amtierende Gewinner der Copa America trat vier Tage nach der Testspiel-Niederlage gegen Argentinien (0:1) nicht mit der ersten Elf an: Superstar Neymar von Paris Saint-Germain war wegen einer Oberschenkelverletzung gar nicht erst mitgereist. Andere Stützen der Mannschaft wie Champions-League-Sieger Roberto Firmino und Abwehr-Chef Thiago Silva saßen zunächst auf der Bank. Stattdessen erhielten junge Spieler wie Renan Lodi (Atletico Madrid) oder Eder Militao (Real Madrid) von Trainer Tite ihre Chance.

Mit dem letzten Länderspiel in diesem Jahr beendeten die Brasilianer ihre Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg in Serie.

Kicker-Ticker

Kader Brasilianische Nationalmannschaft

Kader Südkoreanische Nationalmannschaft