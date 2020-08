Coutinho deutet Rückkehr nach Barcelona an

Nach dem Gewinn der Champions League mit dem FC Bayern München denkt Philippe Coutinho wieder an den FC Barcelona. „Das war mein letztes Spiel mit diesem Trikot“, sagte die Barça-Leihgabe dem brasilianischen Fernsehkanal „Esporte Interativo“. „Jetzt muss ich zurückkehren, und was soll ich sagen, ich kehre mit großer Lust zurück. Lust zu brillieren.“ Sein Vertrag sei von Anfang an für eine Saison gewesen. „Barcelona war immer ein Club, bei dem ich geträumt habe zu spielen“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem Triple mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister.

Der Brasilianer, bei Vasco da Gama in Rio de Janeiro groß geworden, war im vergangenen August als Weltstar vom FC Barcelona nach München gekommen und hatte sogar die Trikotnummer 10 bekommen, die im ersten Jahr nach Arjen Robben eigentlich nicht vergeben werden sollte. Die Leihe zum Preis von 8,5 Millionen Euro endete am 30. Juni, die Kaufoption von 120 Millionen Euro zogen die Bayern nicht. Vieles hatte bereits auf einen unspektakulären Abschied des 28-Jährigen hingedeutet, der seine besonderen Fähigkeiten selten zeigen konnte.

Interview Esporte Interativo