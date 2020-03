Coronavirus verursacht auch in München Schulausfälle

Auch in München bleiben am Freitag einzelne Schulen geschlossen, weil sich Schüler mit dem Coronavirus infiziert haben. So öffnet das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium nicht, weil zwei Schüler positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, wie die Schule am Donnerstagabend online mitteilte. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Auch das Berufliche Schulzentrum an der Riesstraße bleibt geschlossen, weil ein Schüler sich infiziert hat. Beide Schulen bleiben zunächst bis 11. März zu.

Wegen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus werden in Bayern immer mehr Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Auch in Würzburg und Unterhaching sind in der Nacht zum Donnerstag drei weitere Fälle bestätigt und deshalb Schulen zunächst geschlossen worden. In München kommen noch mindestens drei Kindertagesstätten hinzu, die teils für bis zu 14 Tage den Betrieb einstellen sollen.

Bayernweit registrierte das Gesundheitsministerium allein am Donnerstag mehr als zwei Dutzend neue Infektionen mit dem Virus, nachdem schon am Vortag 20 neue Fälle bekanntgeworden waren. Binnen einer Woche gab es somit 73 Fälle. Bislang sind in Bayern damit insgesamt 87 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.