Coronavirus: Herren-Tennisturniere für sechs Wochen abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind für die kommenden sechs Wochen alle Tennisturniere auf der Herren-Tour abgesagt worden. Das teilte die Spielerorganisation ATP am Donnerstag mit. Zuvor waren bereits die Top-Events in Indian Wells und Miami abgesetzt worden. Von der Damen-Organisation WTA lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die Maßnahme betrifft auch den Start der europäischen Sandplatz-Saison und die Events in Monte Carlo und Barcelona. Die BMW Open in München sind in der ersten Woche nach dieser Phase geplant. Ob das Sandplatzevent stattfinden kann, war zunächst aber offen.

Mitteilung ATP