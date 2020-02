Angesichts des neuen Coronavirus stellt der FC Ingolstadt im Fußball-Drittligaspiel gegen Viktoria Köln am Sonntag (13.00 Uhr) vorsorglich Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Wie die Schanzer am Freitag mitteilten, werden dies Ordner am Sportpark vornehmen. In Bayern war Ende Januar der erste Coronavirus-Fall in Deutschland nachgewiesen worden.

