Coronavirus-Fälle: 1600 Mitarbeiter sollen daheim bleiben

In Bayern sind am Sonntag vier neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um zwei weitere Fälle aus Oberbayern sowie je einen Fall aus Mittelfranken und aus dem Allgäu. Bereits am Samstag waren drei neue Fälle aus Oberbayern bekannt geworden. Aktuell gibt es damit acht bekanntermaßen Erkrankte im Freistaat.

Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Das Unternehmen informierte die Mitarbeiter darüber, dass am Montag und Dienstag alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers an dem Standort im Ostallgäu geschlossen bleiben.

Rund 1600 Mitarbeiter seien davon betroffen, erklärte Unternehmenssprecher Stephan Knüttel. Diese seien bereits am Samstagabend vom Vorstand der Aktiengesellschaft darüber informiert und angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. „Der betroffene Mitarbeiter befindet sich auf dem Weg der Besserung“, erklärte Knüttel.

Eine weitere in Bayern Erkrankte ist die Ehefrau des Mannes aus Nürnberg, dessen positiver Befund am Freitag von den Behörden in Baden-Württemberg bekanntgegeben worden war. Der Mann liegt in Karlsruhe im Städtischen Klinikum, seine Frau befindet sich nun mit ihren Kindern im Klinikum Nürnberg auf der Isolierstation. „Sowohl der erkrankte Mann als auch die erkrankte Frau zeigen geringe bis mäßige Krankheitssymptome“, berichtete die Stadt Nürnberg.

Zwei weitere bestätigte Fälle wurden aus den Landkreisen Freising und Starnberg gemeldet. Bei den drei am späten Samstagnachmittag bestätigten Coronavirus-Fällen handelt es sich um Patienten aus München sowie aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim. Bereits am Donnerstag war die Erkrankung eines Arztes des Universitätsklinikums Erlangen bestätigt worden.

Mitteilung Ministerium vom Sonntag

Mitteilung Ministerium am Samstag

Mitteilung der Stadt Nürnberg