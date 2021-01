Coronafälle bei Patienten und Mitarbeitern in Klinikum

Als kritisch bezeichnen Gesundheitsexperten das Überschreiten des Corona-Inzidenzwertes von 200. Diese Latte hat der Landkreis Ravensburg inzwischen gerissen. Eine Verschärfung der momentan geltenden Regelungen ist dennoch nicht geplant. Die Details.

Am 28. Oktober begann in Deutschland der Teil-Lockdown, am 13. Dezember wurde nachgesteuert und verschärft, am 5. Januar die Verlängerung angekündigt. Seit 11. Januar gelten noch strengere Kontaktbeschränkungen.