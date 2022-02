Corona-Pandemie fordert Verwaltungsgerichte heraus

Die Pandemie hat der Justiz im Freistaat sehr viel Arbeit beschert. Seit 2020 stellten die Corona-Verfahren die Gerichte vor eine neue und besondere Herausforderung, teilte das Innenministerium in München mit. Am heutigen Tag will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) näher auf die Situation an den Verwaltungsgerichten eingehen. Teilnehmen wird auch die Präsidentin des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Andrea Breit.

Gemeinsam werde man aktuelle Zahlen und Entwicklungen vorstellen, heißt es in der Ankündigung. Dabei sollen auch Verfahren jenseits von Corona behandelt werden, in denen es um Themen wie Polizei, Baurecht oder Asylverfahren geht.

