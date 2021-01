Corona-Maßnahmen reduzieren andere Krankheiten

„Das Leben mit Krebs hat so manche Tiefen. Im Moment bin ich jedoch glücklich und es geht mir gut.“ Drei Jahre ist es her, dass Markus Bugger, besser bekannt als Popeye, zu Gast bei den „Aalener Nachrichten“ war. Jetzt hat sich der Kämpfer mit Herz wieder in der Redaktion gemeldet.

So einiges hat sich bei ihm getan. Statt in Wasseralfingen lebt er seit drei Jahren in Rostock, arbeitet dort bei „Fressnapf“ und hat eine Freundin, die ihm zur Seite steht.