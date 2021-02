Corona-Krise beschert Bio-Branche erneut Zuwächse

Die Corona-Krise hat den Appetit auf Bio-Lebensmittel weiter angekurbelt. Vor allem den Anbietern der Bio-Gemüsekisten zum Bestellen hat sie einen Boom beschert. Genaue Zahlen will der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft am heutigen Mittwoch auf einer Pressekonferenz zur Eröffnung der weltgrößten Naturkostmesse Biofach vorstellen.

Wegen der Corona-Pandemie hat die Nürnberger Messe diese und die parallel veranstaltete Naturkosmetikmesse Vivaness in diesem Jahr ins Internet verlegt. 1400 Aussteller aus mehr als 80 Ländern wollen bei dem dreitägigen Branchentreffen sich und ihre Produkte präsentieren, darunter rund 500 Neuheiten.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) wird das Messe-Duo am Morgen (9.00 Uhr) mit einer Videobotschaft eröffnen. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Frage, wie der Wandel zu mehr Bio in Landwirtschaft und Ernährung im Zusammenspiel der verschiedenen Akteure gelingen kann.

