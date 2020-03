Corona-Krise: Andachten und Bastelanleitung an Wäscheleine

Um Gläubige durch die Corona-Krise zu begleiten, hat eine Münchner Gemeinde an einer Art Wäscheleine kurze Andachten und Bastelanleitungen für Kinder aufgehängt - plus die Handynummer der Pfarrerin bei Gesprächsbedarf. Der Plan: „Dass Leute vorbeikommen können, sich einen Zettel für Zuhause mitnehmen können“, sagte Pfarrerin Silke Höhne von der Evangelisch-Lutherischen Jesajakirche am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ziel sei, „dass so ein bisschen was Buntes ins Leben kommt und auch ein bisschen Abwechslung einfach da ist, wo wir als Kirche ja gerade sonst sehr wenig machen können“. Die Idee habe sie sich über eine Facebook-Gruppe in Schleswig-Holstein abgeguckt.

Mit Blick auf die Maßnahmen der Staatsregierung wie geänderte Öffnungszeiten von Geschäften sagte Höhne: „Vor allem die Alten, die nicht mehr Einkaufen dürfen, tun sich sehr schwer damit. Und es gibt vor allem eher bei uns jüngere Leute, die sich Sorgen machen, was noch kommt - vor allem wirtschaftlich, wie man das überleben kann. Also da gibt es immer wieder Gespräche.“

Gerade abends, wenn noch eine Kerze brenne, würden Zettel abgenommen. Diese würden täglich ausgetauscht: „Man braucht natürlich neue Themen, sonst wird es ja langweilig.“ Und falls es mal regnet in den kommenden Tagen, hat Höhne auch schon einen Plan: Dann sollen die Zettel in Brozeittüten gepackt und so wetterfest gemacht werden.

