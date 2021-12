Corona: Kassenärzte wollen mehr Geld und weniger Bürokratie

Die bayerischen Kassenärzte vermissen einen finanziellen Ausgleich für die Belastungen durch die Corona-Pandemie - und haben auch sonst deutliche Kritik am jüngst ausgeschiedenen Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geübt. Den Amtsantritt seines Nachfolgers Karl Lauterbach (SPD), selbst Mediziner, verbinden die Ärzte im Freistaat „schon mit einer Hoffnung, die Probleme, die uns sein Vorgänger hinterlassen hat, in Zukunft anders anzugehen“, wie der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), Wolfgang Krombholz, am Dienstag in München sagte.

Dazu gehöre neben der Honorierung der durch die Corona-Pandemie verursachten Zusatzaufgaben vor allem auch ein signifikanter Abbau der bürokratischen Vorgaben, betonte KVB-Vorstandsmitglied Pedro Schmelz. Auch dürften Vorgaben aus Berlin wie etwa bei der Digitalisierung der Praxen nicht mehr mit Druck und Sanktionen durchgesetzt werden.

