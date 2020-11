Corona-Infektionen: AWO bereut Seniorenfahrten im Oktober

Das Ulmer Universitätsklinikum wird wohl noch diese Woche die höchste Fallzahl in der zweiten Welle der Covid-19-Erkrankungen erreichen, was die intensivmedizinische Behandlung angeht. Zu diesen Berechnungen kommt der Ulmer Mediziner Dr. Ulf Dennler, der Leiter der neuen Stabsstelle Strategisches Medizincontrolling am Universitätsklinikum. Ein Katastrophen-Szenario hält der 55-Jährige dennoch grundsätzlich für möglich. Und kann es mit Zahlen belegen.