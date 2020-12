Corona-Impfungen gestartet: Erste Menschen in Bayern geimpft

Nach wochenlangen Vorbereitungen hat auch in Bayern das Impfen begonnen. Erste Senioren bekamen am heutigen Sonntag den Impfstoff gegen das Coronavirus verabreicht. Gesundheitsministerin Melanie Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) kamen zum Auftakt der Impfungen in einer Seniorenresidenz in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck, wo ebenfalls erste Impfdosen gespritzt wurden.

Am Morgen waren die ersten mobilen Impfteams ausgerückt. In den ersten Tagen wird weitestgehend in Senioren- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern geimpft: Neben Bewohnern und Mitarbeitern der Heime soll medizinisches Personal in Intensivstationen und Notaufnahmen als erstes den schützenden Piks erhalten.

Am Samstag waren die ersten 9750 Impfdosen im Freistaat angekommen, von den zentralen Lagerorten Erlangen und München aus wurden sie regional auf die rund 99 Impfzentren verteilt. Pro Impfzentrum liegen in der Regel etwa 100 Dosen bereit.

Bis zum Jahresende werden weitere rund 205 000 Impfdosen in ultratiefgekühlten Thermoversandbehältern im Freistaat erwartet. Im neuen Jahr soll es mit regelmäßigen Lieferungen weitergehen.

Da für einen wirksamen Schutz zwei Mal geimpft werden muss, wird jeweils die Hälfte der Impfstoffdosen zurückgestellt und in den zentralen Standorten zwischengelagert. Der Impfstoff, den die Firmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus entwickelt haben, muss bei extremen Temperaturen um die Minus 70 Grad tiefgekühlt werden. In den örtlichen Impfzentren muss es dann schnell gehen: Dort lagern die Fläschchen in normalen Medizinkühlschränken und müssen binnen drei bis fünf Tagen verbraucht werden.