Corona-Hotspot-Region Rosenheim: Impfstoff geht zur Neige

In der besonders vom Corona-Virus betroffenen Region Rosenheim sind mangels Impfstoff fast alle Sonderimpftage bis Weihnachten abgesagt worden. Das habe die Führungsgruppe Katastrophenschutz beschlossen, teilten Stadt und Landkreis Rosenheim am Mittwoch mit.

Wie die niedergelassenen Ärzte erhalte das Impfzentrum von Stadt und Landkreis Rosenheim derzeit viel zu wenig Impfstoff. Um wenigstens die vereinbarten Termine im Impfzentrum in Rosenheim einhalten zu können, hätten sich die Verantwortlichen zu dem Schritt entschlossen.

Die sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Rosenheim lag am Mittwoch nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bei rund 909, im Landkreis Rosenheim bei rund 1104.

Die für diese Woche geplanten Sonderimpftage in Rohrdorf, Bad Feilnbach und Ostermünchen könnten noch stattfinden. Abgesagt seien aber alle weiteren Sonderimpftage in Wasserburg, Raubling, Bad Endorf, Söchtenau, Rosenheim, Prien, Stephanskirchen und Rohrdorf.

In der Führungsgruppe Katastrophenschutz habe der Leiter des Impfzentrums, Hans Meyrl, berichtet, er habe von 22 000 bestellten Biontech-Impfdosen nur 1000 erhalten, hieß es. Engpässe aufgrund des enorm gestiegenen Interesses an Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen hätten bisher nur vermieden werden können, weil Meyrl schon vor Wochen stets mehr Impfdosen bestellt hatte als damals benötigt wurden. Die so geschaffene Reserve neige sich nun aber dem Ende zu.

Der Bund sei gefordert, in den nächsten Wochen die Impfstofflieferungen erheblich zu erhöhen, um dem gestiegenen Interesse an den Impfungen Rechnung tragen zu können. Vertreter der niedergelassenen Ärzte monierten, es fehle Verlässlichkeit. Bis zum Eintreffen der Impfstoffe in den Praxen wisse man derzeit nicht, wie welcher Impfstoff und wie viel davon geliefert werde.

