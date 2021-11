Der FC Augsburg muss in Berlin gegen Hertha BSC am Samstag kurzfristig auf Kapitän und Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der 30 Jahre alte Niederländer musste sich wegen eines Corona-Falls in der Familie umgehend in Quarantäne begeben. Das teilten die Augsburger rund eine Stunde vor der Partie mit.

