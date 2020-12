Corona-Fall im Umfeld des 1. FC Nürnberg vor Würzburg-Spiel

Der 1. FC Nürnberg hat nach dem Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Würzburger Kickers einen Corona-Fall öffentlich gemacht. Wie der „Club“ am Sonntag nach dem 2:1 (1:0) mitteilte, hat es im Vorfeld des Spiels im Umfeld der Mannschaft einen positiven Test gegeben. „Der daraufhin durchgeführte Testlauf ergab bei allen anderen durchweg ein negatives Testergebnis. Die betroffene Person weist aktuell keine Symptome auf und befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne“, hieß es. Der 1. FC Nürnberg nannte „aus persönlichen Gründen“ nicht den Namen des Corona-Falls.

