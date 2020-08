Corona-Fall beim FC Ingolstadt: Keine Reise nach Südtirol

Eigentlich wollte Lars Schmucker nur diese besonderen Momente teilen, wenn über den Berggipfeln die Sonne aufgeht. Er wollte die Faszination für diesen Moment anderen begreiflich machen.

Doch dann bekam sein Instagram-Account "meandmybravefox" eine Eigendynamik - und hat mittlerweile 33.000 Follower. Jedes Foto und jede Story, die er dort postet, erreicht nicht nur Bergfreunde in der Alpenregion, sondern Menschen in der ganzen Welt, die ihm mit einem Herzsymbol signalisieren, dass seine Foto etwas Positives in ihnen ausgelöst hat.