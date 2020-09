Corona-Fall beim FC Bayern II: Testspiel abgesagt

Beim FC Bayern München II gibt es einen Corona-Fall. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, wurde ein Spieler in dieser Woche positiv auf das Virus getestet und wird 14 Tage in Quarantäne verbringen. Der Fall wurde dem Gesundheitsamt gemeldet. Bis zu einem erneuten Corona-Test am Freitag werden den Angaben zufolge alle U23-Spieler individuell trainieren. Über das weitere Vorgehen werde je nach Befund entschieden. Ein für Freitag (14.00 Uhr) angesetztes Testspiel gegen Red Bull Salzburg wurde abgesagt.

