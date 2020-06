Corona bremst die Mieten nicht

Die Coronakrise hat den Anstieg der Mieten in Bayern nicht gestoppt. Wie der Immobilienverband Süd (IVD) am Dienstag berichtete, ist das Wohnen im Frühjahr bayernweit erneut teurer geworden. Einzige Ausnahme ist das von Auto- und Coronakrise zugleich getroffene Ingolstadt. „Wer dachte, dass wir coronabedingt die große Entlastung bekommen, der liegt falsch“, sagte IVD-Experte Stephan Kippes. Der Anstieg hat sich zwar etwas verlangsamt, aber in München steuern Neubauwohnungen mittlerweile auf Quadratmetermieten von 20 Euro zu.

Die bayerische Durchschnittsmiete für eine Bestandswohnung belief sich nach den Daten des Immobilienverbands im Frühjahr auf 11 Euro pro Quadratmeter, 20 Cent mehr als 2019. Haupttreiber des Anstiegs ist demnach die Kostenexplosion bei Baugrundstücken: Seit der Jahrtausendwende sind die Durchschnittspreise für Baugrund nach IVD-Berechnung um über das Zweieinhalbfache gestiegen. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen haben sich gut verdoppelt. Die Mieten sind nicht ganz doppelt so hoch wie vor zwanzig Jahren und damit sogar etwas weniger kräftig gestiegen. Im vom Wohnungsmangel besonders betroffenen München ist diese Entwicklung noch viel extremer ausgeprägt: Die Baugrundpreise haben sich vervierfacht.

In München verlangen Vermieter demnach inzwischen bei über vier Fünftel aller angebotenen Wohnungen 15 Euro und mehr pro Quadratmeter. Neubauwohnungen sind noch teurer. „Da rückt allmählich die 20-Euro-Marke ins Blickfeld“, sagte Kippes. Im Raum Nürnberg/Fürth dagegen sind 15 Euro pro Quadratmeter noch die Ausnahme, in beiden Städten werden deutlich weniger als zehn Prozent der Wohnungen so teuer vermietet.

An diesem Samstag plant ein bundesweites „Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“ politisch eher links stehender Initiativen in einer ganzen Reihe von Städten Kundgebungen gegen die hohen Mieten. Zu den Forderungen zählt unter anderem die Verstaatlichung großer privater Unternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen.