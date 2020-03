Corona: Ausgangsbeschränkungen weitgehend eingehalten

Die angesichts der Coronakrise beschlossenen Ausgangsbeschränkungen im Freistaat sind von den Menschen weitgehend eingehalten worden. Die Polizeipräsidien München, Unterfranken und Oberpfalz zogen bis zum Mittag eine weitgehend positive Bilanz. Bei mehreren Tausend Kontrollen stellten die Beamten in den drei Bezirken 570 Verstöße fest.

In München registrierte die Polizei zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen nach eigenen Angaben bei 4000 Kontrollen 200 Verstöße, davon wurden 61 angezeigt. So fassten die Beamten unter anderem einen 33-Jährigen, der nach eigener Aussage das Coronavirus verbreiten wollte, indem er einen Ticketautomaten und U-Bahn-Griffe ableckte. Der Mann hatte seine bereits einige Tage zuvor begangenen Taten gefilmt und das Video im Internet verbreitet. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob er tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist, war zunächst unklar. Der Mann sei getestet worden, sagte eine Polizeisprecherin.

In Unterfranken zählte die Polizei 316 Verstöße, die allesamt angezeigt würden. Die zahlreichen Spaziergänger, die am Sonntag das schöne Wetter ausnutzten, hätten sich vorbildlich verhalten und die Abstandsregelungen eingehalten oder seien als Familien unter sich geblieben, so das Fazit der Würzburger Polizei. Allerdings habe zum Beispiel ein Wirt in Karlstadt abends Gäste in seinem Restaurant gehabt, die bei Brettspielen dicht beisammen gesessen seien. Zudem hätten einige Parties aufgelöst werden müssen.

Die Polizei in der Oberpfalz stellte bei 1000 Kontrollen 54 Verstöße fest. Ob sich ein Passant oder Autofahrer berechtigt oder unberechtigt im öffentlichen Raum aufhält, werde durch den direkten Austausch geklärt, sagte eine Sprecherin. Bei einem Verdacht könnte auch eine Wohnung kontrolliert werden. Insbesondere junge Leute hätten gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Mehrfach seien Gruppen nach Hause geschickt worden, die sich zum Ballspielen oder Alkoholtrinken getroffen hatten.