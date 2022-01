Corona-Ausbruch unterbricht Aufholjagd der Münchner „Löwen“

Ein Corona-Ausbruch im Team hat die Aufholjagd des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga vorerst unterbrochen. Nach der kurzfristigen Absage des Münchner Stadtduells zwischen Türkgücü und den „Löwen“ am Samstag ist auch die Austragung des an diesem Dienstag (19.00 Uhr) angesetzten Heimspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern „stark gefährdet“, wie der DFB und 1860 mitteilten.

Nach mehreren Positiv-Tests bei den „Löwen“ schickte das Münchner Gesundheitsamt die gesamte Mannschaft und den Betreuerstab der zuletzt in der Liga dreimal erfolgreichen Sechziger in Quarantäne. Alle infizierten Personen - 1860 nannte weder Anzahl noch Namen - weisen nach Vereinsangaben keine oder nur leichte Symptome auf.

Der Verein setzte den Ausbruch in Zusammenhang mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Karlsruher SC am vergangenen Dienstag. „Die positiven Fälle traten bei Teammitgliedern der Löwen auf, die sich im Rahmen der Dopingkontrolle und weiteren gemeinsamen Pflichtterminen zusammen mit Spielern und Funktionären des KSC in geschlossenen Räumen aufgehalten haben“, hieß es in der 1860-Mitteilung.

Beim KSC waren nach dem 1:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale in München 16 Corona-Fälle gemeldet worden. Das am Wochenende geplante Zweitliga-Spiel gegen den SV Sandhausen musste abgesagt werden.

