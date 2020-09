Continental und Osram beenden Autolicht-Gemeinschaftsfirma

Die Autozulieferer Continental und Osram beenden nach der Übernahme von Osram durch den AMS-Konzern ihre Zusammenarbeit bei Lichttechnik. Die 2018 gegründete und auf Scheinwerfer und andere Autolichtsysteme spezialisierte Gemeinschaftsfirma solle aufgelöst werden, teilte Continental am Mittwoch in Eschborn mit. Dazu würden Gespräche geführt, die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden sollen. Conti und Osram sind je zur Hälfte an dem Joint Venture beteiligt. Die eingebrachten Bereiche mit 1500 Mitarbeitern an 14 Standorten sollen in die Unternehmen zurückgeführt werden.

Mit dem Schritt reagierten Conti und Osram auf die schwierige Marktsituation, die durch die schwache weltweite Autoproduktion und die Corona-Krise entstanden sei, hieß es. Die einstigen gemeinsamen Erwartungen an die Zusammenarbeit ließen sich so nicht mehr realisieren. Bereits Anfang Juli hatte Conti mitgeteilt, dass die Konzerne über die Zukunft des gemeinsamen Unternehmens reden.

Continental Presse