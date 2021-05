Constantin dreht neuen „Parfum“-Film für Netflix

Der 22-Jährige, der am vergangenen Montag mit seinem Kleintransporter zwischen Unterankenreute und Weingarten verunglückte, ist seinen schwerenVerletzungen erlegen. Das teilt die Polizei auf SZ-Anfrage mit.

Der Mann war am 10. Mai in Höhe des Rösslerweihers gegen 13.20 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug geriet sofort in Brand. Da der Kleintransporter zwischen zwei Bäumen eingeklemmt war, konnte sich der Fahrer nicht selbst aus dem brennenden Wagen befreien.