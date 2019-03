Torjäger Alfred Finnbogason gibt im Heimspiel des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg gegen Hannover 96 sein Comeback. Der zehnmalige Saisontorschütze, der zuletzt vor mehr als einem Monat zum Einsatz kam, steht am Samstag nach überstandener Wadenverletzung in der Startformation. Zurück im Aufgebot ist auch Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw, der in der Rückrunde wegen einer Adduktorenverletzung noch gar nicht zum Einsatz kam.

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg