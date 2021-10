Coburger „Polizeifalken“ bekommen neuen Nistkasten

Kükenaufzucht unter Polizeischutz: Auf dem Dach der Polizeiinspektion Coburg (Bayern) ist ein neuer Nistkasten für Falken installiert worden. Der alte sei in die Jahre gekommen und habe daher ausgetauscht werden müssen, berichtete Stefan Probst von der Coburger Polizei.

Die Beamten legten sich mit mehreren Helfern ins Zeug: Ein Hobbyschreiner baute die neue Behausung, die Feuerwehr stellte eine Drehleiter auf, Mitglieder des Landesbundes für Vogelschutz installierten dann den Nistkasten in etwa zehn Metern Höhe am Funkmast des Polizeigebäudes in Oberfranken.

Einem Einzug der nächsten Falkengeneration stehe nun im Frühjahr 2022 nichts mehr im Wege, meinte Probst. Im alten Nistkasten seien zuvor schon viele Generationen von Greifvögeln auf dem Polizeigelände zur Welt gekommen.

