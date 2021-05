„Club“ bis auf Weiteres ohne Mittelfeldspieler Nürnberger

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss bis auf Weiteres auf Mittelfeldakteur Fabian Nürnberger verzichten. Wie der „Club“ am Dienstag mitteilte, zog sich der 21-Jährige im Training eine Muskelverletzung am Hüftbeuger zu. Wie lange der unter Trainer Robert Klauß gesetzte Profi ausfällt, prognostizierte der Verein nicht. Nächster Gegner der Franken ist am kommenden Montag der Hamburger SV.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-466588/2

