Cleopatra und Che Guevara bei der „Fastnacht in Franken“

Michael Piazolo (Freie Wähler) als Aladin, Martin Hagen (FDP) als Che Guevara und Katharina Schulze (Grüne) als Cleopatra: Prominente Politiker haben am Mittwoch wieder kreative Kostümierungen bei der Aufzeichnung der Fernsehsendung „Fastnacht in Franken“ zur Schau getragen.

Für Rätselraten sorgte die Verkleidung des bayerischen Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU): Gepuderte Perücke, historisches Gewand, ein Stoffhund samt Stein. Des Rätsels Lösung: ein Universalgelehrter im Sinne Goethes. Der Hund sollte eine Anspielung auf den Ausdruck „des Pudels Kern“ aus Goethes Faust sein.

Aufsehen erregten die Schuhe von Ilse Aigner (CSU). Die Landtagspräsidentin kam als Engel Aloisia im blau-weißen Gewand. Die Pumps mit hohen Absätzen wurden an den Seiten von Geweihen geziert.

Markus Söder (CSU) kam in gewohntem Ministerpräsidenten-Outfit: ein Smoking. Doch er versprach ein „Comeback“: „Nächstes Jahr komme ich auf jeden Fall wieder im Kostüm“, sagte Söder nach der Sendung.

Die Faschingssendung „Fastnacht in Franken“ wird am Freitagabend im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt. Nach einjähriger Pause durfte heuer wieder Publikum dabei sein. Allerdings nur rund 170 Menschen - statt wie sonst etwa 600. Die „Fastnacht in Franken“ ist die erfolgreichste Sendung des BR.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-170307/2